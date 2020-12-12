Samsung Apple'a özendi! Kutuda şarj cihazı ve kulaklık olmayacak

Apple, geçtiğimiz senelerde 3.5 mm kulaklık jakını telefonlarından çıkardığında Android telefon üreticileri tarafından alay konusu olmuştu. Fakat üzerinden bir sene bile geçmeden bütün üreticiler bu jakı telefonlarından kaldırdılar. Şimdi ise bunun bir benzeri yaşanıyor. Samsung Galaxy S21 serisi, ortaya çıkan sertifikalara göre nakliye ve kârlılık için kutularında şarj cihazı ve kulaklık bulundurmayacak.

Samsung Galaxy S21 serisi hangi ülke tarafından onaylandı?

Samsung Galaxy S21 serisi, Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra olmak üzere üç model ile gelecek. Bu üç model, Brezilya‘da satılmak üzere ülkenin düzenleyici kurumu Anatel tarafından onaylandı. İlgili kurum cihazların sertifikasında, telefonların kutusundan şarj cihazı ve kulaklığın çıkmayacağını belirtiyor. Sertifika üzerinden alınan Portekizce bir ekran görüntüsü bu olayın detaylarını açıklıyor. Samsung‘un bu hamlesinin ardından, iPhone 12 kutusundan şarj aleti ve kulaklığı çıkaran Apple‘ın yeni bir trendi başlattığı söylenebilir.

Samsung‘un tıpkı Apple gibi “çevresel atıkları azaltmak” adı altında bu kararı paylaşması bekleniyor. Asıl sebep ise hem bu aksesuarların maliyetini kısmak, hem de paket boyutları küçüleceği için nakliye giderlerini azaltmak. Brezilya‘nın düzenleyici kurumu Anatel, 25W hızlı şarj cihazı ile telefonları test etti. Bu da Galaxy S21 serisinin en azından 25W hızlı şarjı destekleyeceğini gösteriyor. Yeni serinin Ocak ayının sonunda Galaxy Buds Pro ile birlikte tanıtılması bekleniyor.

Kaynak: HWP