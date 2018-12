Samsung 2019 model TV modellerini tanıtacak

Samsung Electronics Co. Ltd., yeni 2019 model TV modelleri The Frame ve Serif TV’nin, Las Vegas'ta düzenlenecek dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2019'da sergileneceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, The 2019 Frame ve Serif TV; üstün QLED görüntü kalitesi ve mümkün olan en iyi TV işlevlerini tüketicilere sunan Akıllı özellikleri, her ev dekorasyonuna uyan ödüllü ve yenilikçi tasarımla sunuyor.

Samsung'un yaşam tarzına yönelik TV serisinin amiral gemisi konumunda olan The Frame ve Serif TV, geleneksel TV kavramının ötesine geçerek ev dekorasyonuzun bir parçası haline gelip yaşam alanınızın tasarımına katkıda bulunuyor. Bu yılın Frame modeli ve SERIF TV, CES 2019'da Samsung’un yaşam tarzına yönelik geniş TV sergi alanında yer alacak. Burada modellerin yenilikçi tasarımı, performansı ve günlük yaşama nasıl kusursuz uyum sağladıkları gösterilecek.

TV veya film içerikleri için kullanılmadığı zamanlarda, The Frame'in Sanat Modu resim ve fotoğraflar gibi dijital sanat eserlerini görüntüleyerek günlük yaşam alanınızı bir sanat galerisine dönüştürüyor. Ayrıca, The Frame'in Parlaklık Sensörü ekrandaki renkleri odanın aydınlatmasına göre ayarlayarak sanat eserlerini en uygun şekilde görüntülüyor.

Bu yılın The Frame modelinde daha derin kontrastlar, daha koyu siyahlar ve yüzde 100 renk hacmi sunan QLED ile muhteşem görüntü kalitesi elde ediliyor. Bu yeni özellikler sayesinde kullanıcılar içeriklerini en üstün kaliteyle izlemenin yanı sıra TV kapandığında sanat eserlerinin de tadını çıkarabiliyor. Bunlara ek olarak, The Frame'in Sanat Mağazası dünyanın en prestijli galerileri ve müzeleriyle iş birliklerini artırarak binden fazla sanat eserine erişim sağlıyor. İtalya'daki Uffizi Galerileri'nden, Hollanda'daki Van Gogh Müzesi'nden, Yeni Zelanda'daki Te Papa'dan sanat şaheserleri Sanat Mağazasına eklendi.

- Yapay zeka destekli ses kontrol platformu Bixby de The Frame'de

Samsung sanat dağıtım ekosistemini güçlendirmek için müzelerle iş birliklerini genişletmeye devam edecek.

Samsung'un yapay zeka destekli ses kontrol platformu Bixby de The Frame'de yer alıyor. Bu sayede cihaz gerçek bir Akıllı TV haline geliyor. Kullanıcılar basit ses komutlarıyla televizyonu kontrol edip yayın platformlarına erişebiliyor ve gelişmiş bir içerik deneyimi yaşayabiliyor. Estetik görünüm odaklı bir TV olan SERIF TV, mobilya konusunda uzmanlaşmış dünyanın en ünlü iki endüstriyel tasarımcısı olan Parisli Ronan ve Erwan Bouroullec kardeşler ile birlikte geliştirildi.Prestijli 2016 iF Design Ödülü, İngiltere’de 2016 Wallpaper Design Ödülü ve Japonya'da 2016 Good Design Ödülü'ne layık görülen Serif TV, bu prestijli ödülleri alan ilk Samsung televizyon modeli oldu.2019 Serif TV de daha gelişmiş görüntü kalitesi sunmak için en son QLED teknolojisiyle donatıldı. Samsung'un QLED serisinde yer alan ödüllü Ambiyans Modu özelliği de The Serif’in işlevlerini artırmak için eklendi.

Ambiyans Modu, televizyon kapalıyken haberler ve hava durumu bilgilerini sunma ve resim görüntüleme imkanı sunarak televizyonun yaşam alanınıza uymasını sağlıyor. İç dekorasyona yönelik tasarımı nedeniyle daha önce neredeyse sadece mobilya mağazalarında ve büyük mağazalarda satılan The Serif TV, 2019'da tüketici elektroniği perakendecilerinde de satışa sunulacak ve daha geniş kitlelere ulaşabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Görsel Ekran İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Jongsuk Choo, geleneksel televizyonların yalnızca görüntü kalitesi ve performans gibi teknik özelliklere odaklandığını, ancak şimdi bu cihazlar tüketicilerin günlük yaşamına uyum sağlayan birer platform haline geldiğini belirtti.

Choo, "Bu yılın The Frame ve SERIF TV modelleri, daha önce hiç yaşanmamış bir TV deneyimi sunan, yaşam tarzınıza yönelik gelişmiş televizyonlar olacak." ifadelerini kullandı.