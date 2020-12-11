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Teknoloji Samsung 100 inç 4K MicroLED televizyonunu duyurdu
Teknoloji

Samsung 100 inç 4K MicroLED televizyonunu duyurdu

Samsung, microLED teknolojisine sahip yeni akıllı televizyonunu tanıttı. 'The Wall' serisinin bir üyesi olarak tanıtılan televizyon, 2021'in ilk çeyreğinde satışa sunulacak. İşte özellikleri ve fiyatı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 05:05:00 -
Samsung 100 inç 4K MicroLED televizyonunu duyurdu

Teknoloji devi Samsung, düzenlediği bir etkinlikte microLED teknolojisine sahip yeni akıllı televizyonunu resmen tanıttı. 'The Wall' serisinin bir üyesi olarak tanıtılan televizyon, 110 inç büyüklüğünde ve 4K çözünürlük sunacak.

Yeni akıllı televizyon, yüzde 99,99 oranında ekran gövde oranı da sunacak. Duvarda bir tablo gibi duran televizyonda dezavantaj sunan ince yapısına rağmen Majestic Sound System isimli 5.1'lik bir ses sistemi bulunacak.

2021'in ilk çeyreğinde satışa sunulması beklenen yeni televizyonun fiyatı ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

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