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Aktüel

Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-05 09:06:33 -
Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S, Y.B. ve V.C.G, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu imal ettikleri ve sattıkları" iddiasıyla tutuklandı, C.S. ve O.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde dün düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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