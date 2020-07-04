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Aktüel

Samsun'daki tarihi Taşhan, otel ve restoran olarak hizmet verecek

Yeniakit Publisher
2020-07-04 18:04:08 -
Samsun'daki tarihi Taşhan, otel ve restoran olarak hizmet verecek

SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 2014 yılında çıkan yangında kullanılamaz hale gelen ve restorasyonu tamamlanan 300 yıllık tarihi Taşhan, yeniden kullanıma açıldı.

Taşhan, Vakıflar Genel Müdürlüğünün restorasyonunun ardından Samsun Büyükşehir Belediyesinin işletmeciliğinde otel ve restoran olarak hizmet verecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Taşhan'ın açılışında yaptığı konuşmada, restorasyonu yapılan Taşhan'ın kıymetinin gelecekte daha iyi bilineceğini belirtti.

Tarihi 300 yıllık olan Taşhan'da hem beslenme hem de konaklama hizmeti verileceğini anlatan Demir, "Talihsiz bir yangın geçirdi ama geçmişten daha güzel şekilde yeniden restore edildi. Büyükşehir Belediyesi olaraktan burayı Vakıflar Genel Müdürlüğümüzden kiraladık." dedi.

Demir, açılışın ardından Taşhan'ı gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Tarihi Taşhan'da 1 suit, 9 çift kişilik, 15 tek kişilik olmak üzere 25 oda ve 35 yatak kapasitesi bulunuyor.

Açılışa Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Fişekci ile davetliler katıldı.

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