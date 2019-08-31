Samsun'daki sağanak

SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ve Salıpazarı ilçelerinde geçen hafta meydana gelen sel ve su baskınlarının ardından hasarın giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 23-24 Ağustos'ta Terme ve Salıpazarı ilçelerinde meydana gelen sel ve su baskınının ardından sahada yürütülen çalışmaların mesai ve zaman mefhumu gözetilmeksizin devam ettiği belirtildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince Terme ilçesinde 34 mahallede 419, Salıpazarı ilçesinde ise 11 mahallede 42 yapıda hasar tespit edildiği anlatılan açıklamada, Samsun Defterdarlığınca da Terme ilçesinde 304 konut ve 161 iş yeri, Salıpazarı ilçesinde ise 5 konut ve 4 iş yerinde zarar tespit edildiği aktarıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince de Çarşamba, Ayvacık, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde 36 mahalledeki 76 konutta inceleme yapıldığı bildirilen açıklamada, çalışmalar sonucunda Çarşamba, Ayvacık ve Terme ilçelerinde birer konutun, Salıpazarı'nda ise 12 konut ile 2 ahırın nakledildiği ifade edildi.

Türk Kızılay tarafından da beslenme hizmeti verildiği vurgulanarak şu bilgilere yer verildi:

"Terme ilçesinde 2 bin 720 kişilik kumanya, 700 soğuk içecek, 500 sıcak içecek, 17 bin 22 su, 130 kavurma, 615 battaniye, 610 yatak, 250 hijyen seti, 550 gıda kolisi ve bin 500 ikram malzemesi dağıtılmıştır. Çarşamba ilçesinde 300 kişilik yemek, 300 soğuk içecek, 60 battaniye, 60 yatak, 60 gıda kolisi dağıtılırken, Salıpazarı ilçesinde ise 600 kişilik yemek, 600 soğuk içecek, 180 battaniye, 200 su ve 100 gıda kolisi dağıtımı yapıldı."

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin sahada 16 araç ve iş makinesi ile çalışmaları sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"SASKİ'ye ait 34 adet araçla çalışmalara devam ediliyor. Samsun Büyükşehir Belediyesince Terme ilçesinde 18, Salıpazarı ilçesinde ise 20 araç, mahalleler ve ilçe merkezinde heyelan sonucu kapanan yollarda ve sel sonucu mağdur olan vatandaşların kurtarılmasında kullanıldı. Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, sahada her gün çalışan 10 araç ve iş makineleri ile çalışmalara devam ediyor. Samsun Valiliği, sel ve su baskını afeti için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından 5 milyon lira acil yardım ödeneği talebinde bulunulmuştur. Kısa zamanda vatandaşların yaraları sarılacaktır."







