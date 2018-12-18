Samsun'daki PKK operasyonunda 2 tutuklama
Samsun'da İlkadım ilçesine bağlı Derebahçe Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, terör örgütüPKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG üyesi 2 kişi gözaltına alındı.18 Aralık 2018 Salı 18:14
Samsun'da, terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan, Suriye uyruklu 1'i kadın 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesine bağlı Derebahçe Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, Suriyeli Hasan S. (22) ve Rankın S. (22), gözaltına alınırken, polis ekipleri, evde arama gerçekleştirdi. Terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG içinde, geçmiş dönemlerde faaliyet gösterdiği belirlenen 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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