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Aktüel

Samsun'daki Fener Plajı iki ayda 50 bin kişiye hizmet verdi

Yeniakit Publisher
2020-08-16 12:38:36 -
Samsun'daki Fener Plajı iki ayda 50 bin kişiye hizmet verdi

SAMSUN (AA) - Samsun'da kadınlara hizmet veren Mavi Bayraklı Fener Plajı, Haziran ve Temmuz aylarında 50 bin kişiyi misafir etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, özellikle hafta sonları çocuklarıyla birlikte plaja gelen kadınların, güvenli bir şekilde denize girip eğlendiği belirtildi.

Samsun'un batısında yer alan, sahil uzunluğu 235 metreyi bulan Fener Plajı'nın yoğun ilgi gördüğü ifade edilen açıklamada, "Hafta sonları hem Samsunluları hem de çevre illerden gelen misafirleri ağırlayan plajda, sadece kadın personeller görev yapıyor. İki cankurtaran olmak üzere 15 kadın personelin görev yaptığı Fener Plajı, havaların ısınması ve pandemi nedeniyle normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte yoğun ilgi gördü." ifadelerine yer verildi.

Plajdan günlük ortalama 900 kişinin denize girdiğini belirten Tesis Sorumlusu İlknur Çaylıoğlu, "Plajımız mavi bayraklı ve sadece kadınlara hizmet veriyor. Çalışanlarımız koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve hijyene önem gösteriyorlar. Gün sonunda misafirlerimiz çıktıktan sonra bütün şezlonglar dezenfekte ediliyor. Bin 500 kişi kapasiteye sahip plajımızda, vatandaşlarımızın yeme içme ihtiyaçlarını karşılayacakları kafeteryamız da mevcut. Normalleşme süreciyle birlikte Haziran ayında hizmete açılan plajımızda, yaklaşık 50 bin kişiyi misafir ettik." açıklamasında bulundu.

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