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Aktüel Samsun'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan Irak uyruklu 6 şüpheli sınır dışı edilecek
Aktüel

Samsun'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan Irak uyruklu 6 şüpheli sınır dışı edilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-24 15:11:11 -
Samsun'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan Irak uyruklu 6 şüpheli sınır dışı edilecek

SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 14 zanlıdan 6'sının sınır dışı edilmesine karar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlıların, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi.

Diğer şüpheliler ise gözaltı süresinin uzatılması için adliyeye götürüldü.

Ekiplerce, 21 Eylül'de İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 14 zanlı gözaltına alınmıştı.



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