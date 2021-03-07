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Gündem Samsun'daki caniliğe ilişkin AK Parti'den açıklama: En yüksek cezayı alması hepimizin temennisidir
Gündem

Samsun'daki caniliğe ilişkin AK Parti'den açıklama: En yüksek cezayı alması hepimizin temennisidir

Samsun'da bir kadının, küçük kızı önünde şiddete uğramasına dair açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu eylemi gerçekleştiren şahsın en yüksek cezayı alması hepimizin temennisidir. Bu süreci her aşamada takip edeceğiz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 11:32:00 -
Samsun'daki caniliğe ilişkin AK Parti'den açıklama: En yüksek cezayı alması hepimizin temennisidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Samsun'da, eski eşi tarafından bir kadının darp edilmesi olayı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Çelik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Samsun’da bir annenin çocuğunun gözleri önünde darp edildiği dehşetengiz olay hepimizi derinden yaralamıştır. Bu elim hadise, vicdanları yaralamış, çok haklı bir infiale yol açmıştır. Kadına yönelik her türlü şiddeti lanetliyoruz. Bu eylemi gerçekleştiren şahsın en yüksek cezayı alması hepimizin temennisidir. Bu süreci her aşamada takip edeceğiz. Denizli ve Aydın’da gerçekleşen kadın cinayetlerinden dolayı da çok üzgünüz. Kadına şiddeti en güçlü şekilde lanetliyoruz. Hiçbir insana şiddet kabul edilemez, ama kadına şiddet asla kabul edilemez. Kadına yönelik şiddet insanlık dışıdır ve tüm insanlık için tehdittir. En hassas olduğumuz konulardan biri kadına yönelik şiddetin önlenmesidir. Kadına yönelik şiddetle mücadele çok boyutludur. Kadına şiddetin önlenmesi için yasal düzenlemelerin yanında çok güçlü kültürel ve ahlaki hassasiyetler inşa etmeliyiz. Kadına şiddeti gündelik yaşamın her alanında mahkum etmeliyiz. Bu mesele, bir insanlık yarasıdır. Hepimizin ve tüm insanlığın meselesidir. İnsan olmaya ve insanlığa yakışmayan bu şiddet kültürü reddedilmelidir. Bununla mücadele olmadan insanlık onuru olmaz. Bu konuda toplumsal düzeyde yüksek bir bilinç, direnç ve duyarlılık oluşturmamız gerekiyor. Bugüne kadar önümüze gelen her türlü teklifi dikkatle ve hassasiyetle değerlendirdik. Aynı hassasiyet ve kararlılıkla kadına karşı şiddetle mücadeleyi temel meselemiz olarak göreceğiz.

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Yorumlar

Honor

3-5 yıl sonra r bahaneyle salınmaması da bizim temennimizdir.
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