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Aktüel Samsun'daki bıçaklı kavgada ölen Suriyeli gencin cenazesi defnedildi
Aktüel

Samsun'daki bıçaklı kavgada ölen Suriyeli gencin cenazesi defnedildi

Yeniakit Publisher
2020-09-15 16:32:38 -
Samsun'daki bıçaklı kavgada ölen Suriyeli gencin cenazesi defnedildi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Suriyeli gencin cenazesi, toprağa verildi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki otopsisi tamamlanan 16 yaşındaki Eymen Hammamı'nın cenazesi, Yeni Mahalle Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü.

Hammamı'nın cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye, Hammamı'nın ailesi ve yakınları ile Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, İl Emniyet Müdürü Ömer Ural, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ve vatandaşlar katıldı.

Cenazenin mezarlığa götürülmesi sırasında döviz açan bir grup Suriye uyruklu, yaşanan olaya tepki gösterdi.

Vali Dağlı ve beraberindekiler, cenaze töreninin ardından taziyeevini ziyaret etti.

Gencin babası Muhammed Hammamı ve ailesine taziye dileklerini ileten Vali Dağlı, okunan Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından buradan ayrıldı.


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