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Aktüel Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı
Aktüel

Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 09:41:20 -
Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak yaklaşık 1 milyon 750 bin lira haksız gelir elde ettikleri tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 zanlıyı gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda 29 mermi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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