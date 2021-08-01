Samsun’da yangın var mı? Samsun’da orman yangını mı var?
Samsun son dakika haberleri: Türkiye son günlerde orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Eş zamanlı olarak farklı illerde meydana gelen orman yangınları Türkiye’nin ciğerlerini yakarken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangınlara ilişkin son bilgileri paylaştı. Sosyal medyada Samsun yanıyor etiketiyle yapılan paylaşımlara OGM’den açıklama yapıldı. Peki Samsun’da yangın var mı? Samsun’da orman yangını mı var?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bodrum'daki yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ''Antalya Gazipaşa yangını, Muğla Bodrum yangını ve Mersin Silifke'de çıkan 2 yangın kontrol altına alındı, Böylece Mersin'de son 4 günde 8 orman yangını kontrol altına alınmış oldu. Soğutma çalışmaları devam ediyor'' dedi.
Samsun’da yangın var mı?
Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medyada #Samsunyanıyor hastagı ile yapılan paylaşımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, ''Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında Samsun/Vezirköprü’de orman yangını olduğu iddiaları asılsızdır. Bafra’da 0.3 hektar alanda çıkan örtü yangını kısa sürede söndürülmüştür. Lütfen daha sağduyulu davranarak, panik oluşturacak paylaşımlardan kaçınalım.'' denildi.