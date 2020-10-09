  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Samsun'da yakalanan FETÖ hükümlüsü eski komiser tutuklandı
Aktüel

Samsun'da yakalanan FETÖ hükümlüsü eski komiser tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 11:19:56 -
Samsun'da yakalanan FETÖ hükümlüsü eski komiser tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan meslekten ihraç edilen komiser Ş.B'nin işlemleri tamamlandı.

Bafra Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İshaklı Mahallesi'nde belirlenen adrese dün operasyon düzenleyen ekipler, Sinop'ta "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle aranan eski komiser Ş.B'yi gözaltına almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan ordusuna katılan Fransız'dan dünyanın konuştuğu itiraf
Dünya

Ermenistan ordusuna katılan Fransız'dan dünyanın konuştuğu itiraf

Karabağ'a giderek Ermenistan ordusuna katılan Fransa vatandaşı Artur Oganisyan, Erivan hükümetinin insanları aldattığını ve binlerce askerin..
Fıkralarla İmamoğlu! Böyle rezil oldu
Gündem

Fıkralarla İmamoğlu! Böyle rezil oldu

İstanbul'da yaşanan şiddetli yağış Kadıköy ve bazı bölgelerde sele neden oldu. Kadıköy'de yaşanan sel, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Kadıköy'de ..
Paşinyan çaresizliği! Yasak getirdi
Dünya

Paşinyan çaresizliği! Yasak getirdi

Azerbaycan karşısında çaresiz kalan Ermenistan hükümeti kısıtlamalara başladı. Ermenistan'da Dağlık Karabağ'daki Ermeni yönetiminin savunma ..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay