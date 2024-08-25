Samsun'da yabancı plakalı tır katliam yaptı: 3 ölü, 2’si ağır 10 yaralı

Kaza, Samsun-Ankara karayolu Kavak ilçesi Tekke mevkisinde saat 09.30’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağanak yağış dolayısıyla iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kazaya karışan taraflar araçlarından indi. Bu sırada kaza yerine yaklaşırken kontrolden çıkan yabancı plakalı bir tır, makaslama yaparak kazazedelere çarptı. İlk etapta 3 kişi olay yerinde can verdi.

Hızını alamayan tır ise otomobilin birini altına alarak yoldan çıktı. İlk kazanın ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yolda dubalama çalışması yapmaya çalışırken bu sırada kayarak gelen bir otomobil de ekip otosuna arkadan çarptı.

Ayrıca aynı yerde 1 tır, 5 otomobil ve 1 yolcu otobüsünün peş peşe karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Ölen ve yaralıların kimlik tespitine çalışılıyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.