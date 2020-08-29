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Aktüel Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Aktüel

Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-29 18:31:35 -
Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şubesi ve Canik Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Canik ilçesinde şüpheli araç ve 3 adreste arama yapan ekipler, 1806 kapsül uyuşturucu hap, sentetik ecza ilacı, ruhsatsız tabanca, 7 dolu fişek, 525 sentetik hap, 3 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmaya götürüldü.

Ekipler, Bafra ilçesinde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda ise 10 kilo 180 gram kubar esrar maddesi, 135 kök kenevir bitkisi, otomatik makinalı tabanca, bu tabancaya ait şarjör, 61 fişek, 2 kurusıkı tabanca, bu tabancalara ait 2 şarjör, 10 kurusıkı tabanca fişeği ile ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.


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