Yerel Samsun’da uyuşturucu tacirlerine dev darbe! Üç ilçede birden şafak vakti düğmeye basıldı
Samsun’da uyuşturucu tacirlerine dev darbe! Üç ilçede birden şafak vakti düğmeye basıldı

Samsun’da uyuşturucu tacirlerine dev darbe! Üç ilçede birden şafak vakti düğmeye basıldı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, zehir tacirlerine yönelik İlkadım, Atakum ve Bafra ilçelerinde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarla sokakları temizlemeye devam ediyor.

Samsun’da narkotik ekiplerince İlkadım, Atakum ve Bafra ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız silah ele geçirildi, 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım, Atakum ve Bafra ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 2 bin 184 adet sentetik ecza, 50 gram metamfetamin, 29 gram sentetik kannabinoid, 8,55 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 19 adet kartuş ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

