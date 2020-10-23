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Aktüel Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Aktüel

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 14:03:36 -
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, F.K. ve M.M.S'nin Tekkeköy ilçesinde irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu sattıkları bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Kent merkezine uyuşturucu getirileceği bilgisini alan ekipler, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde aracı durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 241,50 gram esrar ele geçirdi.

Zanlılar gözaltına alındı.


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