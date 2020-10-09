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Aktüel Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Aktüel

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 14:17:26 -
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 699 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ordu'nun Ünye ilçesinden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Ünye'den yola çıkan aracı takibe alan ekipler, aracı İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 2 kilo 699 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A. ve M.B. emniyete götürüldü.


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