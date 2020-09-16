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Aktüel Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
Aktüel

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 00:15:26 -
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında kent merkezinde 150 kişi, 17 araç, 5 iş yeri, 4 park ve 3 metruk bina kontrol edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 0,73 gram esrar maddesi, 1,5 gram metamfetamin maddesi, 179 sentetik hap, tabanca, 7 mermi, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan makas ve çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.

Operasyonda, 11'i uyuşturucu madde kullanmaktan olmak üzere 13 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, operasyon çerçevesinde 5 kişiye yeni tip koronavirüs tedbirlerine aykırı davranmaktan, bir kişiye ise amaç dışı bıçak taşımaktan idari işlem yapıldı.


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