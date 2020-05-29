  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Samsun’da polisin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 15:16:19 -
Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Samsun’da polisin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen C.D., R.Ç., R.S. ve B.D.yi gözaltına aldı. Narkotik polisi bir başka uyuşturucu operasyonunda ise B.D. ve B.K.’yi gözaltına aldı. İki ayrı operasyonda gözaltına alınan toplam 6 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı