Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 3 kişi polisin takibi sonucu uyuşturucu maddelerle yakalandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu satışı yaptığı bilgisini aldıkları 1 kişi ile ilgili yaptıkları çalışmada söz konusu şahsı 35 adet extacy hap ve 110 adet uyuşturucu etkisi doğuran sendetik ecza hap ile yakalayarak gözaltına aldı. Olayın devamında gözaltına alınan şahısla irtibatlı olarak hareket ettiği tespit edilen 1 kişi Çatalarmut Mahallesi’nde 221 adet extacy hapla, 1 kişi de Fevziçakmak Mahallesi’nde 2 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap ile yakalandı. Gözaltına alınan G.A., S.B. ve E.K., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.