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Yerel Samsun'da uyuşturucu operasyonu
Yerel

Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da otele düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 13:58:00 -
Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'un Atakum ilçesinde otelde uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu sattıkları bilgisi edinilen Ü.D, Ö.G. ve B.Ç'nin kaldığı otele operasyon düzenledi.

Otel odasında arama yapan ekipler, 643 kapsül sentetik ecza, sentetik uyuşturucu, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 950 lira ile alacak verecek notları ele geçirdi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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