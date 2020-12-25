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Yerel Samsun'da uyuşturucu operasyonu
Yerel

Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 12:43:00 -
Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen O.A, H.G. ve E.U'yu takibe aldı.

Canik ilçesi Yeni Mahalle'de düzenlenen operasyon kapsamında 3 zanlının üst aramasında, 336 sentetik ecza hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 730 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

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