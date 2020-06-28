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Aktüel

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-28 15:41:45 -
Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Vezirköprü ilçesi Kabalı Mahallesi'nde 2 şüphelinin ev ve eklentilerinde narkotik dedektör köpeği "Ozon" ile yapılan aramada, 200 gram kubar esrar maddesi, 117 kurusıkı tabanca fişeği, 2 av tüfeği fişeği ile yasa dışı ekildiği tespit edilen arazide 563 kök kenevir bitkisi, 10 kilogram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar maddesi, 2 çapa ve sulama malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Tekkeköy ilçesi Hamzalı Mahallesi'nde bir şüphelinin ev ve eklentilerinde "Ozon" ile yapılan aramada ise 10 gram kubar esrar maddesi, 5 gram kenevir tohumu ve tabanca bulundu.

Gözaltına alınan zanlı, Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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