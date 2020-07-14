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Aktüel

Samsun'da tüfekle vurulan kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-14 17:08:33 -
Samsun'da tüfekle vurulan kişi öldü

SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Kullandığı traktörle tarlasına giden Mahir Ergün'e (45) Bafracalı Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tüfekle ateş edildi.

Silah seslerini duyup traktörün bulunduğu yere giden yakınları tarafından kanlar içinde bulunan Ergün'ün, bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan muayenede hayatını kaybettiği belirlendi.

Ergün'ün cesedi, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


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