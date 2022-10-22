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Yerel Samsun'da trafikte yol verme gerginliği
Yerel

Samsun'da trafikte yol verme gerginliği

Samsun'da oluşan yoğun trafik zaman zaman sürücülerin gergin anlar yaşamasına sebep oldu. Yaşanan gergin anları ise kameraya yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 17:55:00 -
Samsun'da trafikte yol verme gerginliği

Bir AVM'nin önündeki yer altı otoparkına girmek isteyen sürücüler, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde uzun kuyruklar oluşturdu. Trafiğin sıkışmasıyla uzun süre bekleyen sürücülerin sinirleri gerildi. Sürücüler arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma kavgaya dönüşmeden tarafların uzlaşmasıyla son buldu.

Bir diğer olay da Bankalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüler yol verme tartışması sonrası araçlarından inerek birbirlerinin üzerine yürüdü. Sürücüleri çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. Çıkan tartışma kavga dönüşmeden önlendi. Taraflar daha sonra araçlarına binerek yoluna devam etti.

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