  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Samsun'da trafik kazasında uzman çavuş hayatını kaybetti
Aktüel

Samsun'da trafik kazasında uzman çavuş hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-14 10:45:23 -
Samsun'da trafik kazasında uzman çavuş hayatını kaybetti

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde hafif ticari araçla kamyonun çarpışması sonucu uzman çavuş yaşamını yitirdi.

Taner Özkan'ın (23) kullandığı 55 ABL 37 plakalı hafif ticari araç, gece saatlerinde Samsun-Sinop kara yolu Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Kasım Y. idaresindeki 57 HC 620 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Özkan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özkan'ın Diyarbakır'da uzman çavuş olarak görev yaptığı ve izinde olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa ülkesinden gelen açıklama dünya gündemine bomba gibi düştü! Darbe yapacaklar
Dünya

Avrupa ülkesinden gelen açıklama dünya gündemine bomba gibi düştü! Darbe yapacaklar

Avrupa ülkesi Ukrayna’da dünya basınına bomba gibi düşen açıklama yapıldı. Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in darbe ile indirileceği söyle..
Türkiye milyar dolarlık petrol gelirinden pay alacak! Mutabakat metni imza aşamasında
Gündem

Türkiye milyar dolarlık petrol gelirinden pay alacak! Mutabakat metni imza aşamasında

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, "Libya yetkilileri Türk gaz ve petrol şirketlerini L..
Ersin Tatar: Türkiye'den koparılırsak tehlike altına gireriz
Gündem

Ersin Tatar: Türkiye'den koparılırsak tehlike altına gireriz

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlılığını ortaya koyduğunu söyleyen KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Bölgesel dengeler gereği Türkiye ile uyum..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı