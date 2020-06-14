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Aktüel

Samsun’da trafik kazası: 6 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 12:06:49 -
Samsun’da trafik kazası: 6 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 6 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Belediye Evleri Viyadük üstünde sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize’den İstanbul’a giden Dursun Ali Dumangöz (42) İdaresindeki 34 FB 6841 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyere çarpıp savruldu. Bu sırada arkadan gelen Ümit Can Bozdağ (22) yönetimindeki 55 ZP 256 plakalı otomobil de kaza yapan otomobile çarptı. Kazada araç sürücüleri Dursun Ali Dumangöz ve Ümit Can Bozdağ ile Aliye Dumangöz (42), Beyza Dumangöz (18), Ömer Arda Dumangöz (10) ve Hatice Dumangöz (70) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Aliye Dumangöz’ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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