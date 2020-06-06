  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 17:17:30 -
Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu 48. kilometresi Kavakdibi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Aydın yönetimindeki 34 NJ 4985 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp yolun kenarına savruldu. Kazada, Fatma Dilaver (61) ve Sevim Dilaver (61) yaralandı. Yaralanan 2 kişi ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı