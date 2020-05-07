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Aktüel

Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 17:43:50 -
Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinden Ordu yönüne seyir halinde ilerleyen Şükrü B. idaresindeki 52 BS 787 plakalı otomobil, sürücüsünün yoğun yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjde bulunan ağaç ve aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle otomobildeki sürücü Şükrü B. ve yanında bulunan Murat K. yaralandı. Yaralılar sıkıştıkları araç içerisinden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Şükrü B. ve Murat K. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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