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Yerel Samsun'da toz taşınımı
Yerel

Samsun'da toz taşınımı

Yeniakit Publisher
2024-04-25 16:47:00 -
Samsun'da toz taşınımı

Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle Samsun'da da görüş mesafesi düştü, hava kalitesi azaldı.

Atakum sahili ve iç kesimlerde toz taşınımı nedeniyle puslu hava hakim oldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "26 Nisan Cuma günü gece saatlerine kadar görülmesi beklenen toz taşınımının meydana getireceği başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısında bulunuldu.

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