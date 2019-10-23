Samsun'da "torbacı" operasyonu
Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 650 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.23 Ekim 2019 Çarşamba 14:35
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
İlkadım ilçesi Çelikalan Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, yapılan aramalarda 1 kilo 650 gram esrar ile 2 hassas terazi ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan K.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeyesevk edildi.
Savcılıktaki ifadesinden sonra nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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