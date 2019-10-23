Samsun'da "torbacı" operasyonu Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 650 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü. İlkadım ilçesi Çelikalan Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, yapılan aramalarda 1 kilo 650 gram esrar ile 2 hassas terazi ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan K.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeyesevk edildi. Savcılıktaki ifadesinden sonra nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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