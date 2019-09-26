Samsun'da "torbacı" operasyonu: 15 gözaltı Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü. İlçe merkezideki çalışmada, 12 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılarının üzerinde yapılan aramada 68 uyuşturucu hap ele geçirildi. "Uyuşturucu kullanmak" suçundan haklarında işlem yapılan şüpheliler, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Uyuşturucu hapları E.A, A.Y. ve B.K'den alındığını tespit eden ekipler, zanlıları operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A. ve A.Y, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. B.K. ise adlikontrolşartıylaserbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.