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Yerel Samsun'da toprak altında kalan 2 kişinin cansız bedenleri çıkarıldı
Yerel

Samsun'da toprak altında kalan 2 kişinin cansız bedenleri çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2024-09-10 15:21:00 -
Samsun'da toprak altında kalan 2 kişinin cansız bedenleri çıkarıldı

Samsun'da su çıkarmak için kuyu kazarken toprak altında kalan 2 kişinin cansız bedeni çıkartıldı.

Olay, Samsun’un Bafra ilçesinin kırsal Evrenuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Sabri Bayraktar ve Mustafa Aydın bahçede kullanmak amacıyla su çıkarmak için kuyu açmaya başladı. Bu sırada toprak çökmesi sonucu Mustafa Sabri Bayrak ve Mustafa Aydın toprak altında kaldı. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine Jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ile ambulans sevk edildi. Toprak altında kalan 2 kişiyi çıkarma çalışması başlatıldı. Çalışmalar sırasında 3 çocuk babası Sabri Bayraktar'ın önce eline ulaşıldı. Toprak altından çıkarılan Bayraktar'ın hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Sabri Bayraktar'ın Eskişehir'de ikamet ettiği, eşinin memleketi Samsun'a gezmeye geldiği öğrenildi.
Yapılan çalışmada Mustafa Aydın'ın da cansız bedenine ulaşılarak toprak altından çıkartıldı. Olay yerinde savcının incelemesi devam ediyor.

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İHA
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