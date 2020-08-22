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Aktüel Samsun'da tırda yakalanan 173 göçmen ülkelerine gönderilmeye başlandı
Aktüel

Samsun'da tırda yakalanan 173 göçmen ülkelerine gönderilmeye başlandı

Nefessiz kalmaları sonrası tır dorsesinin brandasını yırtmalarıyla gündem olan Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmenler ülkelerine yollanmaya başlandı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 11:14:42 -
Samsun'da tırda yakalanan 173 göçmen ülkelerine gönderilmeye başlandı

EDİRNE (AA) - Samsun'da tır dorsesinde yakalanmaları sonrası sınır dışı işlemleri için Edirne'ye gönderilen 173 yabancı uyruklu, ülkelerine gönderilmeye başlandı.

Edirne'ye dün otobüslerle getirilen Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmenlerin İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyuklular, ülkelerine gönderilmeye başlandı.

Samsun'un girişindeki uygulama noktasında, 18 Ağustos'ta 14 BD 759 plakalı tırı durduran polisler, dorsede göçmenler olduğunu belirlemişti. Yabancı uyrukluların, sıcak hava ve susuzluk nedeniyle brandaları yırttıkları saptanmıştı. Gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklanmıştı.

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