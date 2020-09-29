  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Samsun'da tartıştığı kızını bıçaklayan baba gözaltına alındı
Aktüel

Samsun'da tartıştığı kızını bıçaklayan baba gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 20:36:16 -
Samsun'da tartıştığı kızını bıçaklayan baba gözaltına alındı

SAMSUN(AA) - Samsun'da tartıştığı kızını bıçakla yaralayan baba polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Irak uyruklu Y.A.M.A. (53), tartıştığı kızı Y. M.A'yı (18) göğsünden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yaralı genç kız, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Saldırgan baba Y.A.M.A. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayın nedeni araştırılıyor.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Köşeye sıkışan işgalci Ermenistan S-300'leri devreye soktu
Gündem

Köşeye sıkışan işgalci Ermenistan S-300'leri devreye soktu

Azerbaycan ordusunun etkin operasyonları sonucu ağır yara alan ve stratejik noktaları tek tek kaybeden işgalci Ermenistan'ın S-300 füze sist..
Azerbaycan’a destek veren ve destek vermekte tereddüt eden ülkeler açıklandı
Dünya

Azerbaycan’a destek veren ve destek vermekte tereddüt eden ülkeler açıklandı

Azerbaycan'a Ermenistan karşısında destek veren ülkeler ve destek vermekte tereddüt eden ülkeler belli oldu.
Deniz Çakır'ın Kim Kardashian sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Gündem

Deniz Çakır'ın Kim Kardashian sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Sözde oyuncu Deniz Çakır, Türkiye sözleri nedeniyle tepki çeken Ermeni asıllı ABD'li Kim Kardashian'a sert çıkan spiker Ece Üner'in sözlerin..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay