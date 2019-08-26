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Samsun'da tarihi silah ele geçirildi

Silah kaçakçılığına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı

26 Ağustos 2019 Pazartesi 19:07
Samsun'da tarihi silah ele geçirildi

SAMSUN (AA) - Samsun'da, düzenlenen operasyonda tarihi piyade tüfeği ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçaklığına yönelik soruşturma kapsamında aldıkları istihbarat doğrultusunda Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

İkamette arama yapan ekipler, 2. Dünya Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletlerince kullanıldığı değerlendirilen M1 uzun namlulu piyade tüfeği ve 326 mermi buldu.

Ekipler, ikamette bulunan Erkan T, Atakan B. ve Abdülkadir K'yi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Atakan B. savcılıktaki ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Erkan T. tutuklandı, Abdülkadir K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 19:07
  1. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
  2. M1 uzun namlulu piyade tüfeği
  3. Samsun

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