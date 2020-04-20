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Aktüel

Samsun’da sokaklar doldu taştı

Hafta sonu 31 şehirde uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Samsun’da vatandaşlar sokaklara akın etti.

2020-04-20 17:47:27 -
Samsun’da sokaklar doldu taştı

Hafta sonu 31 şehirde uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Samsun’da vatandaşlar sokaklara akın etti.


Samsun’da cadde ve sokaklarda yaşanan insan yoğunluğu korona virüsü salgınından önceki günleri hatırlattı. Maske takarak önlem aldıkları görülen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına dikkat etmedi. Banka, PTT ve bazı iş yerlerinin önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Cadde ve sokaklar doldu taştı.


Sokağa çıktıklarında gördükleri insan yoğunluğundan ötürü şaşırdıklarını ve pişman olduklarını belirten vatandaşlar bu görüntülerin alınan önlemlerin geçerliliğini şüpheye düşürdüğünü söylediler.

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