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Samsun'da şiddet gören kadınlara ücretsiz psikolojik destek

Yeniakit Publisher
2020-08-16 12:00:26 -
Samsun'da şiddet gören kadınlara ücretsiz psikolojik destek

SAMSUN (AA) - Samsun'da şiddete maruz kalan kadınlara yönelik belediye tarafından ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti veriliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Aile Danışma ve Eğitim Merkezinde (SADEM), uzman psikologlarla aile bütünlüğünün korunması, sosyal yapının güçlendirilmesi için destek programı yürütüldüğü bildirildi.

Kadınlara ücretsiz verilen eğitim ve danışmanlık hizmetinin kentte başka bir örneğinin olmadığı belirtilen açıklamada, kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması, kadınların güçlendirilmesi, korunması, şiddete maruz kalan ve bu şiddetin izlerini hem psikolojik hem de fiziksel olarak taşıyan kadınların yeniden hayata kazandırılması hedeflendiğine işaret edildi.

SADEM görevlisi Uzman Psikolog Emrah Talay, çeşitli terapi ve danışmanlık uygulamaları ile alınan olumlu sonuçların kendilerini de mutlu ettiğini söyledi.

Hizmetin ücretsiz olduğunu vurgulayan Talay, grup danışmanlığı, aile eğitimleri ve grup eğitimleri sundukları merkezde, dil ve konuşma terapisti, çocuk gelişimci ve aile danışmanı gibi uzman ekiplerin görev yaptığını kaydetti.

Talay, salgından dolayı yüz yüze görüşmelerin başlamadığını ancak telefon ile danışmanlık hizmetlerinin ara vermeden devam ettiklerini de belirtti.

Merkeze başvuran vatandaşların genel sorunları içerisinde öfke kontrolü, korku, kaygı, takıntı, stresle başa çıkamama, yas ve eş sorunlarının öne çıktığını söyleyen Talaya, yararlanmak isteyen vatandaşların 0 362 432 82 88 numaralı telefondan kendilerine ulaşabileceklerini bildirdi.

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