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Aktüel

Samsun’da seyahat kısıtlamasında 443 bin 957 araca geçiş izni verildi

Korona virüs tedbirleri kapsamında Samsun’da uygulanan giriş ve çıkış kısıtlamasının kalkmasının ardından Samsun Valiliği kısıtlama sürecinde 43 bin 957 araca geçiş izni verildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 12:13:58 -
Samsun’da seyahat kısıtlamasında 443 bin 957 araca geçiş izni verildi

Korona virüs tedbirleri kapsamında Samsun’da uygulanan giriş ve çıkış kısıtlamasının kalkmasının ardından Samsun Valiliği kısıtlama sürecinde 43 bin 957 araca geçiş izni verildiğini açıkladı.


Samsun Valiliği yaptığı açıklamada, "Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 4 Nisan saat 00.00 ile 31 Mayıs saat 00.00 tarihleri arasında Ordu, Sinop ve Amasya il sınırlarında olan Terme, Yakakent ve Havza ilçelerinde oluşturulan kapama noktalarında yapılan uygulamalarda, şehirlerarası seyahat tedbirleri kapsamında; seyahat izin belgesi olan 240 bin 381 adet özel araç ve 203 bin 576 adet ticari araca (Kamyon, çekici, otobüs, tanker) geçiş izni verilmiştir. Ayrıca 4 bin 957 adet özel aracın geçişine izin verilmeyerek geri çevrilmiş olup, herhangi bir cezai işlem uygulanmamıştır" denildi.

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