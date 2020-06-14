Samsun'da salgın döneminde bin 300 kişiye psikolojik destek verildi

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı "Psikososyal Destek Hattı", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi döneminde bin 300 kişiye psikolojik destek verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınının vatandaşlar üzerinde oluşturduğu olumsuz psikolojik etkileri silmek için kurduğu "Psikososyal Destek Hattı"nda 4 uzman psikolog görev yaptı.

Psikososyal Destek Hattı'nda vatandaşlara, bu süreçte yaşadıkları her türlü kaygı, korku ve stresle başa çıkmaları için psikologlarca destek verildi.

Uzman Psikolog Emrah Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, evde kalarak mücadeleye destek olanlar başta olmak üzere her yaş ve kesime hizmet verdiklerini söyledi.

Virüsün vatandaşlarda oluşturduğu psikososyal sorunları azaltmaya yönelik katkı vermeye çalıştıklarını dile getiren Talay, şunları aktardı:

"Bu süreçte yaşadığımız stres, güvensizlik, korku ve kaygıyla birlikte duygularımızı yönetmekte zorlanabilir, aile, evlilik ve dostluk ilişkilerinde yalnızlaşma ve içe kapanma yaşayabiliriz. Çocuklar ve gençlerde kaygı, korku gibi birtakım duygusal ve davranışsal sorunlar da gözlenebilir. Bu ve buna benzer psikolojik sorunlar yaşayanlarla görüşerek, onları psikolojik olarak rahatlatmaya çalıştık. Karantina sürecinde oluşan yalnızlık ve sıkkınlık hissi ile ebeveynlerin çocuklarına nasıl davranmaları gerektiği gibi konularda da uzmanlarımız katkı vermeye çalıştı."

Talay, herkesin kendilerine rahatlıkla ulaşabileceğini belirterek, "Psikososyal Destek Hattı kapsamında 0 552 952 98 30 - 0 552 952 98 31 - 0 552 952 98 32 numaralı telefon hatlarımıza ulaşacak vatandaşlarımız, hafta içi her gün 09.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında uzmanlarla görüşerek psikolojik yardım alabilir. Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Mustafa Demir'in koordinesinde halkımızın gerek fiziki, gerekse psikolojik sağlığı için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesinde bulundu.