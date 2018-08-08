THY - 66 TL Ağustos - İzmir
0553 313 94 23

Samsun'da sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar ağaç devirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sağanak yağış uyarısında bulunduğu Samsun'da, sağanak öğle saatlerinden itibaren etkili oldu.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:19
Samsun'da sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar ağaç devirdi

Fırtına ve sağanak nedeniyle dışarıdaki vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı. Ayrıca şiddetli yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Şiddetli rüzgarın da etkili olduğu kentte, Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi bahçesindeki bir ağaç, kentin en işlek caddelerinden Cumhuriyet Caddesi'nde park halindeki araçların üzerine devrildi. Araçlarda hasar meydana geldi. 

18-08/08/sa.jpg

İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu devrilen ağaç yoldan kaldırıldı. Ayrıca Unkapanı Caddesi üzerinde de bir ağaç kökünden sökülerek yola devrildi. İlkadım Belediyesi çalışanları tarafından ağaç kısa sürede yoldan kaldırdı.

Atakum ilçesinde sağanak nedeniyle Kurupelit, Atakent ve Esenevler mahallelerinde rögarlar tıkandı. Bazı iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar iş yerlerini kendi imkanlarıyla temizledi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:19
  1. samsun
  2. sel
  3. fırtına
  4. hava durumu
  5. ağaç

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İtirafçı binbaşı FETÖ davasından beraat etti
    1. İtirafçı binbaşı FETÖ davasından..
    2. Suriye'de hakimiyet alanlarındaki..
    3. Arefe günü duası nedir?
    4. Bilal Erdoğan: Birlik ruhunu dünyaya..
    5. Katil Esed'in İngiliz karısı kanser oldu
    6. ABD ile kritik görüşme başladı
    7. Hangi hayvanlardan kurban kesilir?..
    8. Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    9. Meteoroloji'den Karadeniz'de yeni..
    10. Amerika'da 11 çocuğun kurtarıldığı..
    11. EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine..
    12. Adıyaman'da düğün konvoyunda kaza: 4..
    13. ABD'de şok! Polisler bölgeye akın etti
    14. Kayseri'de cinayetlerin benzerliği..
    15. Beşiktaş Lask Linz maçı ne zaman saat..
    16. 2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı..
    17. Lavabodaki kireç lekesi nası çıkar?
    18. Birleşmiş Milletler Gazze'de yakıt..
    19. Bakan Cahit Turhan'dan İstanbul Yeni..
    20. Aydın'da Hint keneviri operasyonunda 2..
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    Türkiye'nin yaptırım restinin ardından ABD ile ön mutabakat sağlandı!
    Türkiye'nin yaptırım restinin ardından ABD ile ön mutabakat sağlandı!
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Eyvah Türkler geliyor'
    'Eyvah Türkler geliyor'
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?