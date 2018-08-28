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Samsun'da polis okulu müdürü makam odasında intihar etti!

19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Cihan Alagöz makam odasında intihar etti.

28 Ağustos 2018 Salı 18:52
Samsun'da polis okulu müdürü makam odasında intihar etti!

Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Cihan Alagöz'ün makam odasında intihar ettiği belirtildi. Cihan Alagöz 54 yaşındaydı.

CİHAN ALAGÖZ KİMDİR?

1964 yılında Çorum’da doğdu. 1989 yılında Polis Akademisi’nden mezun oldu. Sırasıyla İstanbul, Van, Sinop, Samsun İl Emniyet Müdürlüklerinin çeşitli birimlerinde ve Filistin’de Uluslararası kuruluşta (TIPH) görev yaptı.

Trabzon POMEM Müdürü olarak görevine devam etmekte iken 08.04.2015 tarihinde 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü olarak atandı ve 16/04/2015 tarihinde görevine başladı. Cihan Alagöz’ün iki çocuğu vardı.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 18:52
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