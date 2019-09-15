Samsun’da polis memuru kazada yaralandı Samsun’da kazada yaralanan polis memuru hastanelik oldu.

Samsun’da kazada yaralanan polis memuru hastanelik oldu.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Saadet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlık motosikletli yunus ekiplerinde görev yapan polis memuru Ömer Başbuğ’un idaresindeki özel motosikleti otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan polis memuru Ömer Başbuğ 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı polisi meslektaşları hastanede yalnız bırakmadı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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