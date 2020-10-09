Samsun’da pitbull dehşeti
Samsun'un Havza ilçesinde pitbull cinsi 3 köpeğin saldırısına uğrayan küçük çocuğun tedavisi devam ediyor.
Samsun'un Havza ilçesinde bir çocuk pitbull cinsi 3 köpeğin saldırısına uğradı.
Havza’da pitbull cinsi 3 köpeğin saldırısına uğrayan ve vücuduna 60 dikiş atılan Tuğba Kaplan'ın tedavisi sürüyor.
Kaplan, ''Köpekleri çok severdim, artık korkuyorum. Çizgi filmlerde köpek gördüğümde bile korkuyorum, 'televizyonu değiştirin' diyorum" dedi.
Küçük kızı ağır yaralayan köpeklerin evin bahçesinde tutulmaya devam edilmesi ise mahallede yaşayanları endişelendiriyor.