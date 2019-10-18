Samsun'da otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı Samsun'un Atakum ilçesinde, otomobilin geri manevra sırasında çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Volkan T'nin (36) kullandığı otomobil, Denizevleri Mahallesi 225. Sokak'ta, geri manevra sırasında yolda yürüyen Mehmet Bölükbaşı'ya (74) çarptı. 112 Acil Servis ekiplerince özel hastaneye sevk edilen Bölükbaşı, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Bölükbaşı'nın cenazesi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücü ise Denizevleri Polis Merkezine götürüldü.

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