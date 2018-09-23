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Samsun'da otomobil park halindeki TIR’ın dorsesinin altına girdi: 4 kişi yaralı

Otomobilin park halindeki TIR’ın dorsesine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

23 Eylül 2018 Pazar 12:23
Samsun'da otomobil park halindeki TIR’ın dorsesinin altına girdi: 4 kişi yaralı

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisi Atatürk Bulvarı yan yolda sabaha karşı saat 05.00 sıralarında meydana geldi.

Doğukan Ö. (18) idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun kenarında park halindeki üzeri rulo kağıt yüklü olan TIR’ın dorsesine arkadan çarparak altına girdi. Kazada otomobil sürücüsü Doğukan Ö. ile Gökhan Ç. (18), Songül E. (17) ve Neslihan D. (17) yaralandılar.

Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kaza sırasında park halindeki TIR’ın içinde uyuyan sürücüsü Selahattin Kaya, Kayseri'den Samsun'a rulo kağıt getirdiğini ve gece aracını yan yolda yolun kenarına çekip içinde uyurken büyük gürültüyle uyandığını ve deprem olduğunu sandığını söyledi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 12:23
  1. Samsun
  2. Kayseri
  3. Kaza

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