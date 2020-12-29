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Yerel Samsun’da nitelikli dolandırıcılık operasyonu
Yerel

Samsun’da nitelikli dolandırıcılık operasyonu

Samsun merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 12:55:00 -
Samsun’da nitelikli dolandırıcılık operasyonu

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin 26 Aralık'ta Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda Samsun, İstanbul, Tekirdağ ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

"Örgüt kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçundan ülke genelinde 12 dolandırıcılık olayında 16 kişiden 111 bin lira menfaat sağlayanlara yönelik Samsun, İstanbul, Tekirdağ ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 11 zanlı gözaltına alınmış, suçtan elde edildiği belirlenen 11 bin 730 liraya el konulmuştu.

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