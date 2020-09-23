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Aktüel Samsun'da narkotik uygulamasında 9 zanlı gözaltına alındı
Aktüel

Samsun'da narkotik uygulamasında 9 zanlı gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-23 10:44:35 -
Samsun'da narkotik uygulamasında 9 zanlı gözaltına alındı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince kent merkezinde düzenlenen uygulamada 143 kişi, 27 araç, 7 iş yeri, 4 park ve 3 metruk bina kontrol edildi.

Uygulamada, 3 kişi hakkında yeni tip koronavirüs tedbirlerine aykırı davranmaktan, bir kişiye de amaç dışı bıçak taşımaktan idari işlem yapıldı.

Adresler ve kişilerin üst aramasında, 304,84 gram esrar, 350 kapsül sentetik hap ve esrarlı sigara ele geçirildi.

Uygulamada, 9 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılardan 6'sı "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 3 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

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